Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Doktor, hemşire, tekniker, sekreter, destek personeli gibi tamamı sağlık emekçilerinden oluşan Van Y.Y.Ü Dursun Odabaş Tıp Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, bu kez hastanede misafir olan çocuklar için sahne alacak.

Şef Mehmet Faruk Göç yönetiminde sahne alacak olan Van Y.Y.Ü Dursun Odabaş Tıp Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, çocuklara ve misafirlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

"Moral ve Motivasyon Günleri 6" etkinliğine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.

Sağlık çalışanlarından oluşan koronun sunacağı Türk Halk Müziği Konseri 15 Şubat 2024 günü saat 14.00’te olacak.