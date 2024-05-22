Son yılların en fazla yağışını alan Van’da söz konusu yağışların devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu