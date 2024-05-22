Son yılların en fazla yağışını alan Van’da söz konusu yağışların devam etmesi bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu