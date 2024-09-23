Hava Durumunda Gelişmeler

Yapılan değerlendirmelere göre, Van genelinde parçalı ve yoğun bulutlu hava hakim olacakken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Bu durum, tarım ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.

Sıcaklıklar Düşüşe Geçiyor

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi yer aldı. Bu dönemde, vatandaşların kıyafet tercihlerinde değişiklik yapmaları ve dışarıda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı; zira sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar hissedilecek.

Sert Rüzgar Uyarısı

Güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette esecek rüzgar, zaman zaman sertleşerek etkisini gösterecek. Bu durum, açık alanlarda çalışanlar ve tarım sektörü için tehlike arz edebilir; ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği ifade ediliyor.

Van Gölü'nde Durum Daha Da Ciddi

Van Gölü çevresinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak yağışlarla birleşerek göl çevresindeki aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Rüzgarın dalga yüksekliği ise 0,25 ila 0,75 metre arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Alçak, Tehlike Yüksek

İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıkları dikkat çekiyor: Hakkâri 21, Van 19, Bitlis 18 derece olarak tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar, günlük aktiviteleri ve tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebilir; bu nedenle gerekli önlemlerin alınması kritik öneme sahip.