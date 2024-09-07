Meteoroloji; Van’ın merkez, güney ve kuzey bölgeleri için, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Hava tahmini raporunu yayımlayan Meteoroloji; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında Van'ın kuzey, merkez ve güney ilçeleri ile Muş ve Bitlis’in kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir” diye kaydetti.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Başkale: Parçalı ve az bulutlu 25
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 31
Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 28
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Özalp: Parçalı ve az bulutlu 26
Saray: Parçalı ve az bulutlu 26