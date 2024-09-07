Meteoroloji; Van’ın merkez, güney ve kuzey bölgeleri için, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Hava tahmini raporunu yayımlayan Meteoroloji; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında Van'ın kuzey, merkez ve güney ilçeleri ile Muş ve Bitlis’in kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir” diye kaydetti.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 25

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 31

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 28

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 26

Saray: Parçalı ve az bulutlu 26