Bitlis’te Şiddetli Yağışlar Dev Bir Sel Felaketine Yol Açtı

bu yağışlar, köyü adeta bir su kütlesine dönüştürdü.

Oduncular Köyü'nü Saran Sel Suları 15 Evi Yerle Bir Etti

Sel suları, Oduncular köyündeki 15 evi tamamen sular altında bırakarak büyük hasara yol açtı ve bu durum, bölgedeki yaşam alanlarını büyük bir şekilde etkiledi. Evlerin büyük bir kısmı suyun tahribatıyla karşı karşıya kaldı, bu da köydeki yaşamı zorlaştırdı.

AFAD ve Jandarma Ekipleri Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Olayın hemen ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye intikal ederek acil müdahale çalışmalarına başladılar; AFAD ekipleri, selden zarar görenler için geçici barınma sağlamak üzere çadırlar kurdu ve zararın boyutunu belirlemek için incelemelere girişti.

Çeşitli Kurumlar Köyde Kurtarma Çalışmalarına Katılıyor

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü, köyde detaylı bir değerlendirme yapmak ve selin etkilerini azaltmak için çalışmalar başlattı. Bu kurumlar, selin yol açtığı zararı telafi etmek amacıyla yerel düzeyde önemli destekler sunacak.

Gelişmeleri Takip Edin: Yardım ve Destek İçin Resmi Açıklamaları İzleyin

Sel felaketinin ardından köydeki gelişmeler ve yardım çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenler için resmi açıklamaları ve güncellemeleri takip etmek önem taşıyor; ilgili kurumlar, afet sonrası destek ve iyileştirme süreçleri hakkında bilgi verecekler.