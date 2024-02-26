11 Mart’ta ilk iftarların açılacağı İslam âleminde Ramazan coşkusu yaşanıyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan Pidesinin fiyatları ise belli olmaya başladı.

Ankara ve İstanbul’da 250 gram olarak belirlenen Ramazan Pidesinin fiyatı 15 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz sene tüm Türkiye’de 300 gram olarak belirlenen Ramazan Pidesinin fiyatı 10 lira olarak açıklanmıştı.

VAN’DA FİYATLAR BELLİ OLDU MU?

Van’da ise Ramazan pidesinin fiyatı henüz belli olmadı. Fiyatlara ilişkin istişarelerin yapıldığı ve önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacağı kaydedildi.

Vanlı fırıncılarla istişare halinde olduklarını belirten Van Fırıncılar, Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastaneciler, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık, “Henüz Van’da Ramazan Pidelerinin fiyatını belirlemedik. Fırıncılarla istişare halindeyiz. İstişarelerimiz devam ediyor, hem fırıncılar hem de vatandaşlar için uygun olan fiyatı en kısa zamanda belirleyeceğiz ve açıklayacağız” ifadelerine yer verdi.