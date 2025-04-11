Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatlarıyla 2023 yılında müzik, resim, halk oyunları ve tiyatro bölümleriyle kurulan Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Van'ın kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Müzik Topluluğu, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda konser verdi. Konsere Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve aileleri katıldı.

Bir birinden güzel türkü ve şarkıların seslendirildiği konser büyük ilgi görürken, katılımcılar etkinlikten dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Konser salonu girişinde de resim bölümü hocaları tarafından resim sergisi düzenledi.