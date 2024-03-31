Kentte sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte, oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılmaya başlandı.

Oy kullanma işleminin bitimine son 5 dakika kala okul çevresinde bulunanlara çağrı yapıldı. Sürenin sona ermesiyle birlikte okul kapısı kapatıldı.

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Kapıların kapanmasıyla birlikte parti müşahitlerinin gözü önünde Vestel Kız Meslek Lisesi'nde mühürlü sandıklar açılarak oylar tek tek sayılmaya başlandı.

Kaynak: iha-dha