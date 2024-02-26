Öğrenciler arasında tatlı bir rekabet ortaya koyan yarışma kapsamında seçilecek en iyi 3 şiir ve 3 türkü ile öğrenciler final yarışmalarında bir araya gelecek.

Projenin bir parçası olan bu önemli etkinliklerde, ilköğretim okulları arası finali 29 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00'de, lise finali ise 1 Mart 2024 tarihi saat 11.00'de gerçekleşecek. Ayrıca ödül töreni de 1 Mart Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek.

Van Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’ndaki finaller ve ödül törenine öğrenciler ve öğretmenler davet edildi.