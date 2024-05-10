İstanbul’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto ediliyor.

Bugün ise öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirirken Van’da da bu kapsamda Eğitim Sen Şubesi tarafından yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. KESK Van Şubesi, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, DEM Parti İl Başkanlığı da programda bulundu.

ÖĞRETMENLER, ŞİDDETE KARŞI SLOGANLAR ATTI

Eyleme çok sayıda öğretmen katılım sağlarken, öğretmenler şiddete karşı sloganlar attı. Öğretmenler saat 11:00’de sendikada toplanıp saat 11:30’da ise Kent Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 12:00’de ise basın açıklaması yapıldı. Pek çok öğretmenlerin buluştuğu Van eyleminde tedbirlere dikkat çekildi.