Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırı önünde Gazze yararına kermes düzenledi.

Hazırladıkları yiyecekleri ve getirdikleri kıyafetleri satışa sunan öğrenci ve akademisyenler, Gazze'de yaşanan drama ilişkin resim ve fotoğrafları sergiledi.

Öğrenci ve akademisyenler, daha sonra İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları canlandırdı.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmadıklarını söyledi.

İsrail'in bebek, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçunu işlediğini belirten İslam, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurmaya gayesindeyiz. Soykırımın son bulmasını, kalıcı barışın bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş'in, hayatını kaybedenler arasında düzenlediği basın toplantısını canlandırmaya çalıştık. Filistin'deki acının tarifi yok. Yaşanan acıları canlandırarak göstermeye çalışıyoruz. Gazze'deki acıya, soykırıma dikkati çekmek istiyoruz."