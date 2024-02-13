AK parti Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu x hesabı üzerinden Van Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğüne yeni hizmet binasınınım yapımına başlandığını duyurdu.

Van'ın Meteoroloji hizmetlerine yönelik altyapıyı güçlendirmek amacıyla 13 bin 314,16 m² alan üzerine iki yeni hizmet binasının inşasına başlandı.

Yapılacak olan hizmet binalarının inşaatı kapsamında toplam bin 555 m²'lik bir hizmet binası ve 870 m²'lik Bölge Tahmin Uyarı Merkezi binası yapılıyor.

Konu ile ilgili paylaşım yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Van Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğümüze tahsisli 13.314,16 m² alan içerisine yapılacak olan, toplam 1555 m² hizmet binası ve toplam 870 m² Bölge Tahmin Uyarı Merkezi Binası yapımına başlanmıştır. Şehrimize Hayırlı olsun….” diye kaydetti.