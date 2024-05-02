TOKİ, Van’da 214 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ tarafından yapılan duyuruda, Gevaş, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde toplam 214 arsa için 7 Mayıs günü müzayede yapılacak.

Söz konusu muhtelif arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile satışa sunulacak. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 oranında indirim imkanı sunulacak.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN(TR32 0001 2009 8780 0010 2622 03)no.lu TL hesabına teminatı ödemeleri gerektiği kaydedildi.

Söz konusu satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.