Van’da 12 Temmuz tarihinde start alan ve 20 Temmuz tarihine kadar sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında her gün onlarca etkinlik yapılırken, ünlü sanatçılar da konser veriyor.

Gün içerisinde sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Van, akşam saatlerinde ise ünlü sanatçıları ağırlıyor. Düzenlenen konserlerde sanatçılar, Vanlılara güzel anlar yaşatıyor.

HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALDI?

Van’daki Festival 12 Temmuz’da Ebru Yaşar konseri ile başladı. Ardından Ferhat Göçer, Gökhan Tepe ve Sinan Akçıl kentte konser düzenledi.

BUGÜNKÜ SANATÇI ‘ÖZGÜN’

Bugünkü konserde sahne alacak sanatçı ise Özgün olacak. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanında saat 21.30’da başlayacak olan konser ile müzik şöleni devam edecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Van’da söyleşi, konser, film gösterimleri, tiyatro, çocuk etkililikleri ve sergi gibi etkinliklerle 20 Temmuz'a kadar sürecek.