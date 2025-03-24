Ziyarette konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhur İttifakı’nın Van için oluşturduğu güçlü sinerjinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Arvas, “Cumhur İttifakı, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletimizin ve şehrimizin geleceği için bir arada çalışmaktadır. Bugün burada Van’ımızın daha güçlü yarınları için el birliğiyle mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Hep birlikte hareket ederek, Van’ı hak ettiği noktaya taşımak için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Arvas’a başarılar dileyen MHP Van İl başkanı Salih Güngöralp ise: “Vanımızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını biliyoruz; her alanda çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Cumhur İttifakı olarak her zaman şehrimiz için, vatandaşlarımıza hizmet için çalıştık ve bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Gerek 2028’de yapılacak genel seçimlerde gerekse 2029’da yapılacak yerel seçimlerde en iyi sonucu almak için Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde yine el ele, omuz omuza çalışacağız.” İfadelerini kullandı.