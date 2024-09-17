Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akköprü Mezarlığında, yeni defin edilen bazı mezarların taşlarının kırıldığı açıklandı.

Olayın ardından sabah saatlerinde mezarlık alanına giden belediye ekiplerinin, tahrip edilen mezarları gördüklerinde durumu polise bildirdiği ve olay yerine gelen ekiplerin, olay ile ilgili tutanak tutarak, mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattığı açıklandı.

Öte yandan tahrip edilen mezarlıkların etrafında bulunan ağaçlara da zarar verildiği belirtilirken, belediye ekiplerinin tahrip edilen mezarların onarımı için çalışma yaptığı bildirildi.

Mezarlığı ziyaret edenler, gördükleri manzara sonrası, olayı gerçekleştirenlere tepki gösterdi.