TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında ülke genelinde 134 bin 155 konut satıldı. Türkiye geneli konut satışı, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın Ağustos ayına oranla yüzde 9,9 arttı.

2024 yılı Ağustos döneminde ülke genelinde en fazla konutun satıldığı iller sırasıyla; 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az konut satışının olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 806 bin 317 olarak gerçekleşti.

VAN’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Van’da 2024 yılı Ağustos dönemi içerisinde toplam 910 konutun satıldığı açıklandı. Van’da geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 859 konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakamlara göre Van’da Ağustos ayında satılan konut sayısı, geçen yıl aynı döneme göre artış göstermiş oldu.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da 264 konut ilk el satış, 646 konut ise ikinci el satış olarak açıklandı. Satışı gerçekleşen konutların 52 tanesi ise ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

TEMMUZ AYINA GÖRE DÜŞÜŞ

Bu arada Van'da konut satışlarında Temmuz ayına göre ise düşüş yaşandı. Temmuz ayında 940 konut satışının yapıldığı Van'da bu sayı Ağustos ayında 910 olarak gerçekleşti.