Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van güne depremle uyandı. Sabah 07.53’te Van’ın Saray ilçesi merkezli meydana gelen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Saray ilçe merkezli deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi ve büyüklüğü ise 3,6 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.