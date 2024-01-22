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Türkiye'de kış etkisini sürdürüyor..

Yurdun batı kesiminde sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, doğu ise karla mücadele ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, yurdun doğusunu "sarı" kodla uyardı.

Aralarında Konya ve Aksaray'ın da olduğu 28 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor..

Kar kalınlığı 10 ila 20 santimetre üzerinde olacağı bildirilirken vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması konusunda yetkililer tarafından uyarıldı.

28 kentte yoğun kar yağışı

- Buna göre, yoğun kar yağışının beklendiği iller şu şekilde sıralandı;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Aksaray, Batman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji’nin son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'de yağmur 1600 m üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 10 derece düşüyor

Hava sıcaklıklarında ise iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de 8 ila 10 derece azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyo