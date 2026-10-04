Havaların serinlemesiyle birlikte Van’da kışlık hazırlıklar başladı. Kentte vatandaşlar, kış aylarında tüketmek üzere turşu, konserve ve kurutmalık ürün hazırlıklarını sürdürürken, turşuluk sebzeler de tezgahlarda yoğun ilgi görüyor.

Van’daki pazar ve manavlarda salatalık, acur, biber, kornişon, lahana, turşuluk soğan, kıl biber, acı biber, kelek ve fasulye gibi ürünler satışa sunuluyor. Domates, kabak ve patlıcan gibi sebzeler ise konserve ve kurutmalık olarak tercih ediliyor.

TURŞULUK ÜRÜNLERE İLGİ ARTTI

Vanlıların turşu ve konserve hazırlığına büyük önem verdiğini belirten esnaf Şakir Şengüler, sonbaharla birlikte turşuluk ürünlere olan talebin arttığını söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yaptığını ifade eden Şengüler, Van halkının turşuyu sevdiğini belirterek, “Van halkı turşuya ve konserveye çok düşkündür. Havalar serinledikçe turşuluk ürünlere ilgi artıyor. Bu yıl da kornişon başta olmak üzere kıl biber, süs biberi, acur, kelek, jalapeno, fasulye ve lahana en çok tercih edilen sebzeler arasında.” dedi.

FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE DAHA UYGUN

Bu yıl ürün bolluğu yaşandığını ve bunun fiyatlara da yansıdığını dile getiren Şengüler, geçen yıla göre birçok üründe fiyatların daha uygun olduğunu ifade etti. Şengüler, “Fiyatlar geçen seneye göre çok uygundur. Geçen sene biber 150 lira falandı, şu an 100 lira. Fasulye 60 lira. Kelek geçen sene 70-80 liraydı, bu sene 40 lira. Sivri biber 70 lira, geçen sene 150 liraydı. Acur 35-40 lira civarında.” diye konuştu.

TURŞULUK SEBZELERİN FİYATLARI

Tezgâhlarda ürün çeşidine ve kalitesine göre fiyatların değiştiğini belirten Şengüler, turşuluk sebzelerin güncel fiyatlarını şöyle sıraladı:

Kornişon: 40-70 TL

Kıl biber: 80 TL

Süs biberi: 100 TL

Jalapeno biber: 50 TL

Sivri biber: 70 TL

Kelek: 40 TL

Acur: 35-40 TL

Karnabahar: 70 TL

Turşuluk fasulye: 60 TL

Lahana: 20 TL

Bamya: 150 TL

Turşuluk elma: 65 TL

“ÜRÜN BOLLUĞU FİYATLARI ETKİLEDİ”

Geçtiğimiz yıl ürün azlığı nedeniyle fiyatların daha yüksek olduğunu belirten Esnaf Şakir Şengüler, “Geçtiğimiz yıl ürün azlığından fiyatlar çok yüksekti. Bu yıl orta seviyelerde. Fiyatlara tepki gösteren de var, normal karşılayan da var. Bizler elimizden geldiğince fiyatları sabit tutmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.