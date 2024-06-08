Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan fakat üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalleri her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme göçüne çıkıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri aşıyor.

Erciş ilçesindeki balık bendinde göç devam ederken, yerli ve yabancı turistler de bu dönemde bölgeye akın ediyor. Balıkların kolay avlanabildiği bu dönemde kaçak avcılara yönelik denetimler de sürüyor. Halk ozanı Ahmet Poyrazoğlu ise kaçak avcılığa dikkat çekmek için yazdığı türküyü doğup büyüdüğü memleketi Erciş'teki balık bendinde seslendirdi.

Poyrazoğlu, türküsünde, "Çağlar dereleri amman selinen oynar, kükremiş dalgalar, coşmuş dereler, uçar balıkları gölünen oynar, köpürür dalgalar coşar dereler, su olmazsa balıklar nasıl yaşar. Süzülür havada turnam, uçup bizim göle gelin, martılar oynar çaylarda, balık uçar hele gelin" ifadelerini kullandı.

Poyrazoğlu, konuya ilgili açıklamasında "Her yıl yapılan inci kefali festivali için bu yıl da memleketim Erciş'e geldim. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, av yasağının olduğu dönemlerde kaçak avcılar tarafından avlanılıyor. Ben de kaçak avcılığa dikkat çekmek için bağlamamı alıp göçün yapıldığı Deli Çay'da türkü söyleyip, göçü izledim. Sadece kaçak avcılık değil, kuraklık da çok önemli. Umarım bir farkındalık olur ve kaçak avcılığın önüne geçilir" diye konuştu.