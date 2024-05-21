TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları Nisan ayı verilerine göre Türkiye genelinde 2024 yılının dördüncü ayında trafiğe 196 bin 309 adet taşıtın kaydı yapıldı.

Nisan ayında ilk kez trafiğe çıkan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,44 düşüş görüldü.

VAN’DA BULUNAN TAŞIT SAYISI 84 BİNİ AŞTI

Buna göre Van’da 31 bin 679 otomobil, 6 bin 362 minibüs, 820 otobüs, 22 bin 800 kamyonet, 5 bin 805 kamyon, 6 bin 245 motosiklet, 864 özel amaçlı, 9 bin 478 traktör olmak üzere toplam 84 bin 053 motorlu taşıt bulunuyor.

Nisan ayında Van’da 2 bin 177 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Noter aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştirilerek devri yapılan bu taşıtların bin 22’si otomobil, 103’ü minibüs, 4’ü otobüs, 795’i kamyonet, 48’i kamyon, 130’u motosiklet, 75’i ise traktörden oluşuyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BULUNAN MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI

Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında Nisan ayında en çok motorlu kara taşıtı devri yapılan il Malatya oldu. Bölge’de en çok motorlu kara taşıtı bulunan il olma özelliği de taşıyan Malatya’da 2024 yılı Nisan ayında 6 bin 75 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Bölgede en az kara taşıtı bulunan il olan Hakkari’de ise Nisan ayında, yalnızca 135 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.