Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün Van’ın da aralarında olduğu bölge genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van genelinde zaman zaman etkisini artıracak olan kuvvetli yağış nedeniyle sarı kod uyarısında bulunuldu.

Van’ın Tuşba ve Edremit ilçeleri hariç diğer ilçeler için sarı kod uyarısında bulunan Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilirken, yağışların öğle saatlerinden itibaren ise Hakkari il geneli, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

UYARI!

Meteoroloji, kuvvetli yağışa bağlı olarak uyarıda bulundu. Uyarıda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü Hakkari, Van’ın güney ve doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Van geneli için bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 16

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök