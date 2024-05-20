Van ve çevresinde son yıllarda kuraklığın çok fazla hissedildiği bölgelerde barajlardaki su seviyeleri düşmüş, tarımdaki verimlilik azalmıştı.

Van'da yaşanan kuraklığın ardından son 21 yılın rekor yağışları ise yüzleri güldürdü.

"CAN SUYU OLDU"

Van Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, son zamanlarda yağan yağışlar hakkında Wanhaber’e değerlendirmelerde bulundu.

Özgökçe, “Yağışlar Van’ın tarımı ve barajları için can suyu oldu" dedi.

Son 3 ayda yağan yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Özgökçe, “Yağışların tarım için çok büyük etkisi oldu. Son yıllarda yağışların çok az olması barajlardaki su seviyelerinin çok fazla düşmesine neden olmuştu. Bu da tarım arazilerini çok etkiledi. Çiftçilerimiz zor zamanlar geçiriyordu. Bu yılki yağışlar hem meyve-sebzeye hem de tarım arazilerine çok olumlu etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

Van'da bulunan Sarımehmet, Zernek, Morgedik ve Koçköprü barajlarının yağışlarla beraber büyük oranda dolduğunu aktaran Özgökçe, “Van Gölü ve ilimizde bulunan barajlar bu yağışlardan nasibini aldı ve su seviyesi çok yükseldi. Bu yıl yağışlarla beraber son 21 yılın en yağışlı yılı olarak geçti. Küresel ısınmayla beraber yağış seviyesinin düşmesi bizleri çok olumsuz yönden etkiliyordu ama bu yıl özellikle çiftçimizin yüzünü güldürdü. Hatta bu yağışlar tam zamanında yağan yağış oldu.” dedi.

Özgökçe, “Temennimiz arpa ve buğday zamanında yağan bu yağışların Haziran ayı başlarına kadar devam etmesi. Çünkü yağışlar devam ederse arpa, buğday ve diğer tarım ürünlerinde çok büyük verim elde edeceğiz. Barajların dolmasıyla beraber yağışlar dursa dahi barajlardaki su seviyesinin yükselmesi sürdürülebilir tarım için çok iyi olacaktır.” şeklinde konuştu.

Özgökçe, “Yer yer yağışların dolu şeklinde olması meyve, sebze veya tarım arazilerine zarar vermediğini de” aktardı.