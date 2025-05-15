Nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 210 bin 116 olurken, 2025 yılı Nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 175 bin 11 kişi oldu. Buna göre kayıtlı işsizlerin yüzde 50,8’i erkek, yüzde 49,2’si kadın, yüzde 20,9’u 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Verilere göre 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise İŞKUR 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık etti.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla en fazla işe yerleştirme 100 bin 788 kişiyle İstanbul’da gerçekleşti. Aynı dönemde en az işe yerleştirme ise 69 kişiyle Kars’ta kaydedildi.

VAN RAKAMLARI

Van’da Ocak – Nisan döneminde 2 bin 759 kişi işe yerleştirildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Malatya, 7 bin 446 işe yerleştirmeyle ilk sırada yer alırken, Van 2 bin 759 kişiyle ikinci oldu. Van’ın Doğu Anadolu Bölgesi’nde işe yerleştirme sayısında ikinci sırada yer alması, bölgenin en yoğun nüfuslu kenti olarak istihdam piyasasındaki durgunluğuna da işaret ediyor.

2025 yılı Nisan ayında Van’da Türkiye İş Kurumu aracılığıyla bin 99 kişi işe alındı. Mart 2025’te ise bu sayı 494 kişiydi. Nisan ayında İŞKUR aracılığı ile işe alımlar, bir önceki aya göre yüzde 122,47 artış gösterdi.