Van Valisi Ozan Balcı, Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada Vali Yardımcısı Furkan Duman ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’dan bilgi alan Vali Balcı, Van’da tekstilde 50 bin istihdamın hedeflendiğini söyledi.

Vali Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, “Van her alanda ilerliyor ve gelişiyor. Van’ın imarı ve ihyasının yanında vatandaşlarımızın, huzur, refah ve esenliklerine katkı sağlanmak için canla başla çalışıyoruz. İstihdam konusunda önemli adımlar atıyoruz. Valiliğimizin 6 fabrikası şu an faaliyette. 2 bin insanımız istihdam ediliyor. 4 fabrika daha yapıyoruz. Ağustos ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu fabrikalarımızda da 2 bin kişi istihdam edilecek. İlimizin işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Hedefimiz tekstilde 50 bin istihdam sağlamak. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.