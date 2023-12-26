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TÜBİTAK, 1512 çağrı kodlu BİGG destek programı kapsamında iş fikri, yüzde 6’lık dilime giren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sebahattin Çelik ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Serpil Sevimli Deniz’in yazdığı emsalsiz proje Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serpil Sevimli Deniz, “Başvurduğumuz fon 1512 çağrı kodlu Bireysel Genç Girişimci Programı, bir iş fikriniz varsa eğer o iş fikrini hayata geçirme aşamasında destek almak adına başvurabildiğiniz genç girişimcilere yönelik bir program. Bu programla amaçlanan girişimciliği desteklemek.” sözleriyle BİGG programının amacına değindi.

“VAN TEKNOKENT MENTÖRLÜK VERDİ”

İş fikirlerinin kabul aşamasında Van TEKNOKENT’in kendilerine verdiği destekten de söz eden Dr. Sevimli Deniz, “Birinci aşamada başvurularınız uygulayıcı kuruluş tarafından alınıyor. Buradaki uygulayıcı kuruluş Van Yüzücü Yıl Üniversitesi TEKNOKENT olduğundan biz ilk başvurumuzu buraya yaptık ve böylelikle ilk aşamayı geçmiş olduk. İkinci aşamada ise Van TEKNOKENT bize mentorlük ve eğitim desteği sundu. Mentor hocalarımızın desteğiyle iş fikrimizin projelendirme aşamasında daha kolay ilerledik. Biz de iş fikrimizi projelendirdik ve yazıp olgunlaştırdık” dedi.

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YÜZDE 3 ORTAĞIMIZ”

TÜBİTAK’ın iş fikirlerini gerçekleştirebilmeleri adına 900 bin TL nakdi destekte bulunacağını belirten Dr. Sevimli Deniz, “3 aşamalı ilerleyen ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilen projenin 2. aşamasına geçtik diyebiliriz. Bizim bulunduğumuz sürecin 2. aşamasında ne olacağı kısmına gelecek olursak; bu aşamanın sonunda biz şirketimizi kurmuş ve prototipimizi yapmış olacağız.

TÜBİTAK iş fikrimizi gerçekleştirmek için bir nakdi destek sağlayacak. Sağlanan nakdi destek 900 bin TL’yi bulabiliyor. Tabii ki bu destek karşılıksız hibe olarak veriliyor. Aynı zamanda bu projelere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yüzde 3 hisse ile ortak. Bu durumda biz proje kapsamında kurduğumuz şirketle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak olmuş oluyoruz” sözleriyle bakanlık ile yapacakları ortaklığa değindi.

İŞ FİKRİ, GENEL CERRAH DOKTOR SEBAHATTİN ÇELİK’E AİT

İş fikrinin ise tamamen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sebahattin Çelik’e ait olduğuna vurgu yapan Dr. Sevimli Deniz, “Genel Cerrah olan Doçent Doktor Sebahattin Çelik obezite ile ilgili ameliyatlar yapıyor. Bu ameliyatlar sırasında hem hasta hem de doktor için süreci kolaylaştıracak yeni bir tıbbi malzeme fikri düşünmesiyle projenin temellerini attık diyebiliriz” diyerek iş fikrinin inşa sürecinden söz etti.

“YÜZDE 6’LIK DİLİME GİREREK MÜKEMMELİYET MÜHRÜ ALDIK”

Dr. Sebahattin Çelik ile yazdıkları iş fikri Mükemmeliyet Mührü alan Dr. Sevimli Deniz, “Bir cerrah aleti olarak Doç. Dr. Sebahattin Çelik tarafından düşünülüp tasarlanan aletin prototipi geliştirilip seri üretimle satılacak. Alet hem hekimlere ameliyat sırasında kolaylık sağlıyor hem de hastaya konfor alanı oluşturuyor.

Bu sayede hastanın iyileşme süreci daha hızlı seyredecek. Tasarlanan aletin yerli ve milli olması da gurur verici ve biz 153 girişimci arasına girerek yüzde 6'lık bir dilimde desteklenerek ‘Mükemmeliyet Mührü’ aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yüzde 3 hisse ile ortak olduğu bir proje olarak, projemiz Van için ilktir diyebiliriz. Bu da bizler için gururlandıran bir gelişme” şeklinde konuşarak projenin detaylarına değindi.

“BU BAŞARI ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN İLHAM OLDU”

Aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde Proje koordinatörü olarak da görev yapan Dr. Sevimli Deniz, “Projedeki başarımız akademik anlamda üniversitemiz için bir ilham kaynağı oldu. Şu anda pek çok hoca beni arayıp projeyi nasıl yazdığımızı, nereden ilham aldığımızı soruyor. Bu anlamda bu başarı bizler için çok gurur ve mutluluk verici. Bu tip başarısı tescillenmiş projelerin akademisyenlere de ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum.

Çok fazla akademisyen girişimci adayı var, aynı şekilde girişim merakı ve isteği olan öğrencilerimiz de çok fazla. Bizim projemizin Mükemmeliyet Mührü alması, iş fikri olan girişimci adaylarına iyi bir rehber oldu denilebilir. Çünkü bazen hepimizin, projemizin desteklenmeyeceğine ve kayda değer bulunmayacağına dair ön kabulleri oluyor.

Biz iyi düşünülmüş bir proje fikriyle, bu yargıların yıkılabileceğini ortaya koyduk. Yenilikçi ve geliştirilebilir iş fikri olan birçok öğrenci var ama projelendirme aşamasında kendine güvenmiyor veya projelendirse dahi pek çok engelle karşılaşacağını düşünüyor. Bu anlamda girişimciliği desteklemek, özendirmek anlamında projemizin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum” diyerek özellikle iş fikrini hayata geçirmek isteyen öğrenciler için bu projeyle ilham kaynağı olduklarını söyledi.

“ÜRETİM VAN’DA YAPILACAK”

TÜBİTAK 2023 1. BİGG çağrısına iş fikirleriyle verdikleri yanıt çerçevesinde bu ay içinde şirketin kurulum aşamalarının tamamlanacağını söyleyen Dr. Sevimli Deniz, ‘’Yeni yılın ocak ayıyla birlikte iş planının gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlamış olacağız. Aksi bir durum olmadığı sürece bir yıl gibi bir sürenin sonunda projemiz tamamlanmış ve üretim sürecine geçilmiş olacak. Projenin tüm üretim aşamaları Van’da olacağı için üretim sırasında ve proje yürütülürken iş imkanları oluşacak bu anlamda da bölgeye katkısı var” dedi.

Dr. Sevimli Deniz, son olarak sürecin ilerleyişinde kendilerine destek olan Van Yüzüncü Yıl Teknoloji Transfer Ofisi Ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.