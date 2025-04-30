Aralarında Van’ın da olduğu TRB2 Fizibilite Desteği Programı kapsamında kadın girişimciliği / kadın istihdamına katkı sağlayacak sektörler, turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik tanıtım ve yatırım projeleri, teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve yeni nesil girişimcilik odaklı yatırımların ele alınacağı başvurularda, başvurusu kabul edilenlere 250 bin TL ile 500 bin TL arasında destek sağlanacak.

Başvurular bugün (30 Nisan 2025) itibariyle başladı ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden devam edecek.

DAKA’dan yapılan paylaşımda, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı, 30.04.2025 tarihi itibarıyla Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açılmıştır (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr). Programının amacı, TRB2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır” denildi.

İşte destek programının detayları…

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

-TRB2 Bölgesi’nde kadın girişimciliği/kadın istihdamına katkı sağlayacak sektörlere yönelik yatırımlar için fizibilite çalışmaları,

-TRB2 Bölgesi’nin turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik tanıtım ve yatırım projeleri için fizibilite çalışmaları,

-TRB2 Bölgesi’nde teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve yeni nesil girişimcilik odaklı yatırımlara yönelik fizibilite çalışmaları,

-TRB2 2024-2028 Bölge Planı’nda yer alan strateji ve proje önerileri ile Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projelerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı, TRB2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak.

TOPLAM BÜTÇE, DESTEK MİKTARI VE PROJE SÜRESİ

Başvurularının bugün itibariyle başladığı 2025 yılı fizibilite destek programı toplam bütçesi 2 milyon TL, destek miktarı ise asgari tutar: 250 bin TL ile 500 bin TL olarak belirlendi. Azami proje süre ise 12 ay.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

-Yerel yönetimler,

-Üniversiteler,

-Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

-Sivil toplum kuruluşları,

-Organize sanayi bölgeleri,

-Küçük sanayi siteleri,

-Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,

-Endüstri bölgeleri,

-İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,

-Kâr amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler