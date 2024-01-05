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Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Doktor Varol Dur ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “7 Bölge 7 Üniversite Mesleki İşbirliği” konulu panelde öğrencilerle buluştu.

Panelde konuşan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doktor Varol Dur, “Bizim İŞKUR olarak temel fonksiyonumuz işe yerleştirme, aslında tüm dünyada bütün kamu istihdam kurumlarının en temel fonksiyonu bu. Fakat İŞKUR olarak biz bunu bir adım öteye taşımaya çalışıyoruz, sürekli inşalarımızla iş gücümüze nitelik kazandıracak programlar oluşturduk.

Bunu yaparken yapay zekadan da faydalanıyoruz, meslek danışmanlarımızın tavsiyelerini de alıyoruz, bitaraftan da bugün burada olmamızı sağlayan ‘üniversite iş birlikleri’ gibi partnerlerimizin gücünden de faydalanıyoruz. ‘7 Bölge 7 Üniversite’ programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’ın da bizzat takip ettiği bir program” dedi.

“DAKAF’24 BİZLERİ ETKİLEDİ”

Sözlerine devam eden Varol Dur, “Aslında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine de bizleri doğrudan sayın bakanımız yönlendirdi. Biz burada gerçekten etkileyici bir ortamla karşılaştık. Gerek TEKNOVAN gerekse üniversitenin canlı ortamı bizi etkiledi. Burada Van İŞKUR İl Müdürlüğünün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesiyle yakın iş birliği neticesiyle zaten var olan, oldukça verimli bir çalışma ortamı buldum.

Bu program kapsamında bizim yapmayı hedeflediğimiz şeyin, örneğinin bu fuarda standını gördüm. Savunma Sanayii Akademisi ile Ankara’da yapıyor olduğumuz KALFA Programı kapsamında hayata geçen, ‘Vizyoner Genç’ örneğinde olduğu gibi, bölge üniversiteleriyle yaptığımız iş birlikleriyle, İŞKUR olarak yol almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“3. PROTOKOLÜMÜZÜ İMZALADIK”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Türkiye İş Kurumu arasında “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandığını söyleyen Varol Dur, “Buradaki temel hedefimiz, bölge bazlı nitelikli iş gücünü karşılayabilecek programları iş verenler açısından daha avantajlı ve iş görenler açısından da daha öğretici şekilde gerçekleştirmek.

Türkiye’de şu ana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesiyle protokollerimizi imzaladık. Üçüncü protokolümüzü de geçen hafta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile imzaladık” sözleriyle 28 Aralık 2023 tarihinde imzalanan protokolden söz etti.

“NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLECEK”

Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, “Van ve civar illerdeki işsizliğe çare olabilmesi adına Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz bu programı başlattı. DAKAF Protokolünün ilk adımını attık. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR Müdürlüğü gibi pek çok paydaşın yer aldığı Van TEKNOKENT’te, 47 firmamız mevcut.

TEKNOKENT’e bağlı çalışan 47 firmamızda toplam personel sayımız ise 189 ile sınırlı. 1 milyon 200 bin nüfusa sahip bir il için bu istihdam oranı oldukça düşük. Burada istihdamı arttırmak adına öncelikle söz konusu 47 firmamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman, nitelikli iş gücünü İŞKUR ile yaptığımız protokol çerçevesinde, eğitimlerini üniversitemizdeki akademisyenlerimizin vereceği bir mesleki iş birliği protokolü gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini sonlandı.

“7 Bölge 7 Üniversite Mesleki İşbirliği” konulu panelin bitiminde konuşmacılara katılım belgesi takdim edildi.