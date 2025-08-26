İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince 10-24 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 193 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 320 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 91 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 4 av tüfeği, 169 av tüfeği kartuşu, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, 244 tombala kartı, 422 oyun kartı, tombala makinesi, 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi.