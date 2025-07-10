Van’da konut piyasası, artan fiyatlar ve durgun satışlar nedeniyle kilitlenme noktasına geldi. Emlak uzmanları, piyasadaki bu tıkanıklığın temel nedeninin satıcıların ve arsa sahiplerinin yüksek fiyat beklentileri olduğunu belirtiyor. Maliyetlerde artış olmamasına rağmen, “konut değerleniyor” düşüncesiyle belirlenen fahiş fiyatlar, alıcıları karar erteleme noktasına getiriyor.

Van’da emlak piyasasında durumu değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Yılmaz Güney Çabuk, döviz kurunda yaşanan artışın Van’da emlak piyasasını da vurduğunu belirtti.

Satıcıların ve aracıların etik davranması, kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli piyasa dengesini gözetmesi gerektiğini belirten Çabuk, belediyeler ve ilgili kurumların da denetim mekanizmalarını devreye sokması gerektiğini söyleyen Yılmaz Güney Çabuk, sorunun çözümü için fiyatların gerçek değerlerine çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Çabuk, açıklamasında Van’daki konut piyasasının geleceği, piyasadaki güven ortamının yeniden sağlanmasıyla şekilleneceğini belirterek şunları söyledi:

“Şu an Van’da konut fiyatları sürekli yükseliyor ama satışlar oldukça düşük. Piyasada ciddi bir durgunluk var. Alıcılar fiyatları gerçekçi bulmuyor ve çoğu satın alma kararını erteliyor.

Asıl sorun, bazı satıcıların ve arsa sahiplerinin piyasa gerçeklerine aykırı fiyatlar belirlemesi. Maliyet artışı olmamasına rağmen, “nasıl olsa konut değerleniyor” düşüncesiyle abartılı fiyatlar ortaya konuyor. Bu da piyasayı kilitliyor. En çok gençler, ilk kez ev alacaklar ve orta gelir grubu etkileniyor. Onlar için artık ev sahibi olmak daha da zor. Aynı zamanda yatırımcılar da güven kaybı yaşıyor ve başka illere yöneliyor.”

ALICILARA ÖNEMLİ UYARI!

Uzman Yılmaz Güney Çabuk, piyasadaki arz-talep dengesinin ciddi şekilde bozulduğunu belirterek, “Fiyat artışı ülke genelinde var ama Van’daki durum biraz daha farklı. Arz-talep dengesi burada daha çok bozulmuş durumda. Satış yok ama ilanlar artıyor. Bu da piyasanın tıkanma noktasına geldiğini gösteriyor. Fiyatlar mutlaka gerçek değerlerine çekilmeli. Hem satıcılar hem de aracılar etik davranmalı. Kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli piyasa dengesi gözetilmeli. Gerekirse belediyeler ve ilgili kurumlar da denetim yapmalı. Araştırmadan asla alım yapmasınlar. Gerçek değer nedir, bölge ne kadar prim yapar, bunları iyi analiz etsinler. Ayrıca aceleci davranmasınlar. Bilinçli alım her zaman kazandırır, plansız yatırım ise zarara neden olur.” dedi.

Çabuk, Van’da ev sahibi olma hayalinin giderek zorlaştığını, yatırımcılar ise güven kaybı nedeniyle Van yerine başka illere yöneldiğini söyledi.