Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintilerine devam ediyor. Bu kapsamda bugün de Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde enerji kesintisi yapılacak.

Kesintilerden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesinde, 13.00 – 15.00 saatleri arasında; Buzhane, Yalı, Halilağa, Selimbey, Hatuniye Mahallelerinde , 10.00 – 12.00 saatleri arasında; Baklatepe, Yukarıgölalan, Bostaniçi, Yukarıgüneyce, Aşağıgölalan, Erçek, Karagündüz, Ilıkaynak Mahallelerinde

EDREMİT

13.00 – 15.00 saatleri arasında; Şabaniye Mahallesinde

TUŞBA

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Yumrutepe, Alaköy, Molakasım, Atmaca, Ağartı, Ayanıs, Körüköy, Yumrutepe, Otluca, Gülsünler, Adıgüzel, Kasınoğlu, Kolsatan, Dilimli, Koçköy, Akça Ören, Yemlice, Göllü, Güveçli, Yeilsu, Dağönü, Özyurt, Tabanlı, Şahgeldi, Pirgarip, Eğlence, Esenpınar, Halkalı, Kumluca, Derebey, Meydancık, Değirmenözü, Yaylıyaka, Gedikbulak, Karağaç, Bağdaşan, Akçift, Tutumlu, Ermişler, Aşağıkalecik, Yukarıkalecik, Çakırbey, Yukarı Taşoğlu, Çolpan, Sağlamtaş Mahallelerinde, 10.00 – 12.00 saatleri arasında; Beyüzümü Mahallesinde.

MURADİYE

09.00 – 11.00 saatleri arasında; Balaklı Mahallesi Ve Küme Evlerinde, 10.00 – 12.00 Saatleri Arasında; Otlakbaşı, Akçaçay, Kuşçu, Doğangün, Esenkoç, Sarımemet, Kelle, Sürüyolu, Akbulak, Dağören, Erişen Mahallelerinde