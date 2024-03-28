VEDAŞ, elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulayacak.

Kesintinin 4 ilçede yaşanacağı bildirildi.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri ise şöyle;

ERCİŞ:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Örene Mahallesi.

GEVAŞ:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Atalan, Aladüz, Abalı, Kızıltaş ve Gündoğan Mahallelerinde

EDREMİT:

09.00 – 15.00saatleri arasında; Gölkaşı, Köklü, Kıyıcak, Çayırbaşı, Taşkonak, Köprüler Mahallelerinde

GÜRPINAR:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Hacıköy, Oğuldamı, Savacık, Işıkpınar, Güleçler, Bozyiğit, Hamurkesen, Sapakonak, Arındı, Dikbıyık, Günbaşı, Üçdoğan, Cumhuriyet, Gölardı, Kapçık, Murataldı, Topyıldız, Beşbudak, Çepkenli, Tepegören, Yaramış, Yoldüştü, Geçerli, Ortaköy, Özlüce, Taşlıyazı, Yatağan, Değirmendüzü, Kalkanlı, Karakoç, Kılıçtutan, Çörekli, Erkaldı, Kuşdağı, Parmakkapı, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Yedisalkım, Doluçıkın, Hoşap, Öveçli, Yurtbaşı, Bölmeçalı, Bükeç, Yolaşan, Koçgüden, Taşdöndüren, Tutmaç, Bağrıyanık, Geziyurt, Tutak, Dağseven, Kırkgeçit, Ongun, Sütlüce, Mollahüseyin, Sevindik, Akdoğu, Alnıak, Çatakdibi, Cevizalan, Dolaylı, Giyimli, Yalınca, Örmeli, Üçgen, Uzungedik, Çavuştepe, Çakınlı, Yukarıkaymaz, Akpınar, Otbiçer, Sakalar, Akbulut, Koyunyatağı, Aşağıkaymaz ve Cumhuriyet Mahallerinde.