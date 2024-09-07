Uzun bir süredir planlı kesintiler yapan VEDAŞ, bugün için de planlı kesintisi bildiriminde bulundu.

Bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın 3 ilçesine bağlı bazı mahallelerde bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

VEDAŞ, planlı kesintiden etkilenecek olan mahalleleri ve kesinti saatlerini şu şekilde açıkladı;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Bostaniçi, Fırat, Hacıbekir, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli, Serhat, Seyit Fehim Arvasi Ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Örene, Görüşlü Ve Çelebibağı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Soğuksu Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.