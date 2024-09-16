Van'da Eğitim Yılının Başlangıç Krizi

Yeni eğitim yılıyla birlikte Van'da toplamda 295 bin öğrenci ve 18 bin 500 öğretmen ders başı yaptı, ancak öğretmen eksikliğinin her geçen gün arttığı görülüyor. Bu ciddi eksiklik, eğitimde kalitenin düşmesine ve öğrencilerin derslere erişiminde büyük aksamalara yol açıyor.

Öğretmen Açığı Alarm Verdi: Sözleşmeli Öğretmenler Çözüm Olmuyor

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, öğretmen açığının yaratacağı sorunlara dikkat çekti ve bölgedeki sözleşmeli öğretmenlerin eksiklikleri telafi etme konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Uca, öğretmen tayin hakları ve teşviklerin eksikliği nedeniyle kalıcı bir çözüm sağlanamadığını vurguladı ve ücretli öğretmenlik sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

"Ücretli Öğretmen" Sistemi Eleştirildi: Çağ Dışı ve Yetersiz

Uca, ücretli öğretmenlik sisteminin çağ dışı bir yaklaşım olduğunu ifade etti ve bazı ilçelerde öğretmen normunun yarısının bile sağlanamadığını belirtti. Ücretli öğretmen maaşlarının asgari ücretin altında olduğunu vurgulayan Uca, bu durumun eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini ve acil bir çözüm gerektirdiğini belirtti.

Maaş Artışı Zorunlu: Eğitimde Kalite İçin İyileştirme Şart

Uca, ücretli öğretmen maaşlarının ciddi bir şekilde artırılması gerektiğini ve mevcut maaş seviyeleriyle sistemin devam etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Eğitimde başarı sağlanabilmesi için öğretmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve motive edilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Velilere ve Öğrencilere Eğitim Tavsiyeleri

Öğrencilere tatil modundan çıkarak ders çalışma düzenlerini geri kazanmalarını tavsiye eden Uca, ailelerin çocuklarının eğitimine destek olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, teknolojik cihaz kullanımının sınırlanarak çocukların ders çalışma alışkanlıklarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kalıcı Çözümler ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Gerekli

Van'daki öğretmen açığını çözmek için kalıcı ve adil yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, eğitimde altyapının iyileştirilmesi ve öğretmenlerin yaşam koşullarının düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyor. Geçici çözümler yerine, eğitim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kapsamlı reformların yapılması gerektiği vurgulanıyor.