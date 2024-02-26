Gece saatlerinde soğuk havanın etkisini arttırmasının ardından Van’da yer yer don olayları görüldü. Havanının eksi değerlere düşmesine, etkili rüzgar da eklenince hissedilen sıcaklıkta da düşüş görüldü.
Etkili soğuklarla birlikte Vanlıların don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olması öneriliyor.
Şubat ayının son günlerinde birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa cemre düşüyor. 20 Şubat tarihinde ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından, ikinci cemrenin 27 Şubatta suya, üçüncünün ise 6 Martta toprağa düşmesi bekleniyor.
Kaynak: WanHaber: Zehra Boğatekin Akman