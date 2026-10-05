Kış yaklaşırken, en büyük ihtiyaçlardan birini ısınma oluşturacak. Bu çerçevede Van’da da kaç doğal gaz abonesinin olduğu merak ediliyor. Son paylaşılan rakamlara göre Van’da 174 binden fazla doğal gaz abonesi bulunuyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan istatistiki verilere göre, Türkiye genelinde doğal gaz abone ve serbest tüketici sayıları belli oldu. Verilere göre Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 22 milyon 332 bin 18 olurken, Van’da bu sayı 174 bin 565 olarak kaydedildi.

EPDK tarafından yayımlanan verilere göre Türkiye genelindeki toplam serbest tüketici sayısı 853 bin 696 olarak kayıtlara geçti. Van’da ise serbest tüketici sayısı 8 bin 919 oldu.

Türkiye genelinde doğal gaz abone sayısının en yüksek olduğu il İstanbul olurken, İstanbul’da toplam doğal gaz abone sayısı 5 milyon 563 bin 611 olarak kaydedildi.

Doğal gaz abone sayısının en düşük olduğu il ise Ardahan olurken, Ardahan’da toplam doğal gaz abone sayısı 13 bin 296 olarak açıklandı.

Van’da ise toplam doğal gaz abone sayısı 174 bin 565, serbest tüketici sayısı 8 bin 919 olarak kayıtlarda yer aldı.