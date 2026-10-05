06 Ekim Salı günü (yarın) de yine bir çok mahallede planlı kesinti uygulanacak. Kesintiden Edremit, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Erciş, Çatak ve Saray ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek o mahalleler;

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Edremit İlçesine Bağlı Çayırbaşı Mahallesi, Köprüler Mahallesine Bağlı Van Et Kombinasyonunda Ayrıca 09:00 - 09:30 Saatleri Arasında İse Van İli Gürpınar İlçesine Bağlı Akdoğu, Alnıak, Arındı, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bozyiğit, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Cevizalan, Çörekli, Cumhuriyet, Dağseven, Değirmendüzü, Dikbıyık, Dolaylı, Doluçıkın, Erkaldı, Geçerli, Geziyurt, Giyimli, Gölardı, Güleçler, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, Işıkpınar, Kalkanlı, Kapçık, Karakoç, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Koçgüden, Kuşdağı, Mollahüseyin, Murataldı, Oğuldamı, Ongun, Örmeli, Ortaköy, Öveçli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Savacık, Sevindik, Sıcaksu, Taşdöndüren, Taşlıyazı, Tepegören, Topçudeğirmeni, Topsakal, Topyıldız, Tutak, Tutmaç, Üçdoğan, Üçgen, Uzungedik, Yalınca, Yaramış, Yatağan, Yedisalkım, Yolaşan, Yoldüştü, Yurtbaşı Mahallleri, Çiçekli, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak, Köklü, Köprüler Mahalllelerinde planlı kesinti yapılacak.

MURADİYE

09.30 – 17.30 saatleri arasında Sarı Mehmet, Akbulak, Otlakbaşı, Kelle Mahalleleri ile 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesine Bağlı 142, 143, 132, 127 Ve 144. Sokaklarda planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında Akköprü Mahallesine Bağlı Yeşil Sokak, Yeşil 2.Sokak, Yıldırım Sokak, Taşkapı Sokak, Aydınlar Sokak Ve Seyitoğlu Sokak’ta planlı elektrik kesintisi olacak.

İPEKYOLU

09.30 – 17.30 saatleri arasında; Erçek Mahallesine Bağlı Selvi, Kanarya, Evrim, Mustafa Kemal Paşa Sokakları, Sürüyolu Mahallesi, Ilıkaynak Mahallesi, Aşağıgölalan Mahallesi Ve Yukarıgölalan Mahallesi’nde ayrıca 09.00 – 17.00 saatleri arasında ise Hatuniye Mahallesine Bağlı Yankı Sokak, Yankı 1.Çıkmaz Sokak, Mustafa Kapan 1.Çıkmaz Sokak, Aşina Sokak, Aşina 1.Sokak ve Aşina 2.Sokak’ta planlı enerji kesintisi gerçekleşecek.

ERCİŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Abdal Mahallesi, Çobandüzü Mahallesi, Düvenci Mahallesi, Ekiciler Mahallesi Ve Uncular Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi olacak.

ÇATAK

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Sözveren Mahallesi, Alacayar Mahallesi, Eliaçık Mahallesi, Işınlı Mahallesi Ve Bilgi Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

SARAY

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atatürk Mahallesi, Mahmudiye Mahallesi, Feritmelen Mahallesi Ve Kazımpaşa Mahallesi’nde planlı enerji kesintisi gerçekleşecek.