Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarışına 3. Turda dahil olacak. Kırmızı-siyahlı ekip, kupada 27, 28 veya 29 Ekim tarihlerinden birinde sahaya çıkacak.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligdeki çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Van ekibi, kupaya 3. Eleme Turu’ndan katılacak.

Vanspor’un Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’ndaki rakibi, 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

KURA ÇEKİMİ 9 EKİM’DE

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 9 Ekim Cuma günü saat 11.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kuraya, 2. Eleme Turu’nu geçecek 31 takım ile bu turdan itibaren kupaya katılacak 41 takım olmak üzere toplam 72 takım katılacak.

VANSPOR’UN MAÇI 27-28 VEYA 29 EKİM’DE OLACAK

Kura çekiminin ardından rakibi belli olacak kırmızı siyahlı Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasını 27, 28 veya 29 Ekim tarihlerinden birinde oynayacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, kupada bir üst tura yükselmek için rakibi karşısında mücadele verecek.

1. LİG’DEN 9 TAKIM KURADA YER ALACAK

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’na Trendyol Süper Lig’den 6, Trendyol 1. Lig’den 9 ve Nesine 2. Lig’den 26 takım ile birlikte 2. Eleme turunu geçecek 31 takım katılacak.

Vanspor ile aynı ligde mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK, Antalyaspor A.Ş., Boluspor, Eminevim Ümraniyespor, İstanbulspor A.Ş., Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş. ve SMS Grup Sarıyer de 3. Eleme Turu’nda yer alacak.

TFF, kura çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 11.00’de kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Kuraya, 2. Eleme Turu’nu geçecek 31 takım ve bu turda katılım sağlayacak 41 takım olmak üzere toplam 72 takım katılacaktır.” ifadelerine yer verdi.