Hafta boyunca ilçe genelinde eğitim kurumlarını ziyaret eden ekipler, afet bilincini öğrencilere aktararak önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Etkinliklerin final gününde lise öğrencileri, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Programa; Yüksekova Belediye Başkanı Şoreş Diri, İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş ve okul yönetimi de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ziyaret kapsamında öğrencilere itfaiye teşkilatının tarihi, temel görevleri, yangın ve acil durumlarda izlenen adımlar ile kurtarma ekipmanlarının kullanımı hakkında detaylı bilgi verildi. İtfaiye kıyafetlerini inceleyen ve araç kabinlerine binen öğrenciler hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı.

İtfaiye Haftası’nın kutlamaların ötesinde bir anlam taşıdığını belirten Yüksekova İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş, hafta boyunca yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Akbaş, "Bu hafta ziyarete gelen tüm okullarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Okullarda tatbikat yapılması yönündeki talepleri geri çevirmedik; bu hafta yaklaşık 15 okula giderek yangın tatbikatı gerçekleştirdik ve öğrencilerimize hayati bilgiler verdik" dedi.

İtfaiyeciliğin yalnızca yangın söndürmekten ibaret olmadığını vurgulayan Akbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece yangınlara gitmiyoruz; kazalarda, hayvan kurtarma operasyonlarında, depremlerde, sellerde ve göçüklerde yani her türlü doğal afette varız. 7/24 esasıyla çalışıyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Açıklamasında Yüksekova’daki trafik kazalarına da dikkat çeken Akbaş, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İlçe genelinde bu yıl aşırı derecede trafik kazası yaşandığını belirten Akbaş, neredeyse haftada 3-4 kez ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalara müdahale etmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Akbaş, "Biraz daha dikkatli olalım. Kendimize, yakınlarımıza ve vatandaşlarımıza önem verelim. Olaylara ve kazalara mahal vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin itfaiye erlerine çiçek takdim etmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.