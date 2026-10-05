Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencilerine yönelik Van Gölü Havzası Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında gerçekleştirilen programda; su kaynaklarının korunması, çevre kirliliği, atıkların oluşturduğu riskler ve havzanın karşı karşıya olduğu çevresel tehditler ele alındı. Van Gölü’nün korunmasında bireysel davranışların yanı sıra toplumsal farkındalığın da önemine dikkat çekildi.

Öğrencilere, doğanın korunmasına günlük yaşamda nasıl katkı sunabilecekleri konusunda da bilgiler verildi. Özellikle gençlerin yaşadıkları havzanın doğal değerlerini tanımalarının, koruma bilincinin geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Konuya ilişkin konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Van Gölü’nün korunmasında öncelikle çocuk ve gençlerden başlanılmadı gerektiğini belirtti. Özel, "Van Gölü’nü korumak istiyorsak işe çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlamalıyız. Van Gölü Havzası’nda yaşayan her gencimizin bu eşsiz coğrafyanın değerini bilmesini ve gelecekte ona sahip çıkmasını istiyoruz.

Vangölü Aktivistleri olarak, paydaşı olduğumuz Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında okullardaki bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca çevre sorunlarını anlatmak değil; Van Gölü’nü tanıyan, seven, koruyan ve çevresine karşı sorumluluk hisseden bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır" dedi.

Eğitim çalışmalarının havza genelindeki farklı okullarda devam edeceğini dile getiren Özel, "Van Gölü hepimizin ortak değeri ve gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Korumanın en güçlü yolu ise toplumsal bilinçtir" diye konuştu. Programın sonunda okul müdürüne Vangölü Aktivistleri Derneğinin "Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganının yer aldığı tişört takdim edildi.