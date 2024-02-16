Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleri ile hayata geçirilen ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ projesi yoğun katılımla devam ediyor. Kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen proje, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürüyor. 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturan proje kapsamında Eğitmen, Sosyolog ve Yönetim Danışmanı İsmail Karasu Vanlı kadınlarla buluştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide kadınlara pozitif yaşam becerileri, annelerinin çocuklar üzerindeki etkileri, günlük yaşamda daha verimli olma yöntemleri, daha üretken ve daha mutlu olabilmek için yapılması gerekenler gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.

Söyleşi, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.