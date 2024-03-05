Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Kurubaş bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 2 kişi çığ altında kaldı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen AFAD görevlileri, kısa sürede çığın düştüğü bölgeye ulaşarak sonda çubuklarıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Görevliler, yerini tespit ettikleri 2 kişiyi kar altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, çığ olaylarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla sürekli tatbikatlar düzenlediklerini söyledi.

Ekiplerinin afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır olduğunu belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"Olaya hızlı müdahale edebilme kabiliyetimizi artırmak için böyle bir tatbikat planladık. Senaryo gereği çığ altında 2 kişinin kaldığı ihbarı üzerine ekibimizi bölgeye sevk ettik. Çığ altında kalanlar başarılı bir şekilde çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Tatbikatlarımız devam edecek."

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Kaynak: AA