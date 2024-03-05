Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Kurubaş bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 2 kişi çığ altında kaldı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen AFAD görevlileri, kısa sürede çığın düştüğü bölgeye ulaşarak sonda çubuklarıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Görevliler, yerini tespit ettikleri 2 kişiyi kar altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, çığ olaylarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla sürekli tatbikatlar düzenlediklerini söyledi.

Ekiplerinin afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır olduğunu belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"Olaya hızlı müdahale edebilme kabiliyetimizi artırmak için böyle bir tatbikat planladık. Senaryo gereği çığ altında 2 kişinin kaldığı ihbarı üzerine ekibimizi bölgeye sevk ettik. Çığ altında kalanlar başarılı bir şekilde çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Tatbikatlarımız devam edecek."