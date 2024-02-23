Meteorolojik verilere göre bugün Van’da akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak.

Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgide; “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.

İŞTE VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Çaldıran: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erciş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Muradiye: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3