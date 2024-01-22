Tahmini Okuma Süresi: dakika

Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için ücretsiz programlar düzenlemeyi sürdürüyor. Her hafta farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu hafta ise sanatçı Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu’nun "Anadolu'nun 100 Yıllık Türküleri" adlı konserini düzenledi.

Uygulama Oteli Konferans Salonundaki konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde sanatçı Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu ve ekibi Anadolu’nun farklı yörelerine ait birbirinden güzel türküleri seslendirerek, sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Anadolu'nun zengin bir müzik kültürü olduğunu söyleyen Vali Ozan Balcı; “Anadolu’nun 100 yıllık Türküleri programını Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. Ülkemizin iki kıymetli sanatçısı bugün Anadolu’nun birbirinden güzel türkülerini bizler için seslendirdi. Umut Beyi, Uğur Beyi ve ekip arkadaşlarını canı gönülden kutlayıp tüm izleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonunda Vali Ozan Balcı, ses sanatçılarına katılımlarından dolayı teşekkür edip çiçek takdim etti.