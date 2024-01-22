Tahmini Okuma Süresi: dakika



ABD ekonomisindeki gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ekonomisine yönelik enflasyon verisinin yükseliş göstermesi, Fed'in faiz indirme ihtimalini düşürdüğünden dolar güç kazanırken altın gerileme gösterdi.

Fed'in faiz indirimi ihtimalini erken fiyatlayan altın, düşüş yaşıyor.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın güne 2029 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2021 dolar, en yüksek 2032 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2023 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Komisyonsuz gram altın güne 1970 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1962 lira, en yüksek de 1974 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1965 liradan işlem görüyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.441 lira

Yarım altın 6.841 lira

Tam altın 13.479 lira

Cumhuriyet altını 13.598 lira

Reşat Altını 13.630 lira

Gremse altın 33.802 liradan el değiştiriyor.

BANKALARDA ALTIN

Bankalarda gram altın 1941 liradan alınırken 2004 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2054 liradan alınırken 2067 liradan satışa sunuluyor.

DOLAR 30 TL'NİN ÜZERİNDE

Doların kademeli yükselişi sürüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 30,22, euro/TL 32,97 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Ekonomistler faizin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyor.

Önemli merkez bankalarının, martta faiz indirimine başlayabileceği beklentisinin geçen yılın sonuna doğru güç kazanmasına karşın yılbaşından bu yana açıklanan makroekonomik verilerin ve merkez bankaları yetkililerinden gelen şahin tonlu sözle yönlendirmelerin etkisiyle günden güne zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta ilk kez faiz indirimlerine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine inerken, faiz indirimine yönelik fiyatlamalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 30 baz puan geriledi.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimine yönelmesinin coğrafi olarak yaygın olacağını ancak indirimlerin sert olmayacağını bildirdi.

Ayrıca, jeopolitik çoklu krizlerin artması bu yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos’taki yıllık zirvesinde yapay zekadan sonra en sıcak konu olurken, iş ve siyaset dünyasının liderleri bunun küresel ekonomiye etkisini masaya yatırdı.

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin çatışması, Çin-Tayvan gerginliği, Covid-19 salgını ve enflasyon ile hayat pahalılığı krizi de dahil olmak üzere son dört yılda yaşanan bir dizi aksaklıktan sonra güveni yeniden inşa etmeyi amaçlayan WEF’in toplantısında, söz konusu krizlerin potansiyel olarak geniş kapsamlı ekonomik, jeopolitik ve güvenlik sonuçları tartışıldı.