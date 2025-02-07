Van’ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojik tahminler doğrultusunda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

6 ilçede etkili olan kar yağışı 81 mahalle ve mezrada yolların kapanmasına neden oldu.

İLÇE İLÇE KAPALI YOL SAYISI

Kar yağışından dolayı Başkale ilçesinde 4 mahalle 9 mezra, Çaldıran ilçesinde 1 mezra, Erciş ilçesinde 4 mahalle 3 mezra, Gürpınar ilçesinde 15 mahalle 40 mezra, İpekyolu ilçesinde 3 mahalle, Özalp ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra olmak üzere toplamda 27 mahalle ve 54 mezra yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.