Bu dev yatırım, bölgenin ekonomik geleceği için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Fabrika Temel Atma Töreni: Yatırımın Sağlayacağı Umut Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek fabrikanın temel atma töreninde konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, bu önemli yatırımın bölge halkına büyük bir istihdam fırsatı sunacağını ve yerel ekonomiyi güçlü bir şekilde destekleyeceğini duyurdu.

Nihat Körpe’nin Vizyonu ve Bölgesel Eksiklikler Kaymakam Karaloğlu, fabrikanın hayata geçmesinde büyük rol oynayan yatırımcı Nihat Körpe’ye teşekkür ederken, Erciş OSB’deki doğalgaz eksikliklerinin giderilmesinin, bölgede yatırım talebini artıracağını ve yatırım ortamını daha cazip hale getireceğini belirtti.

Körpe’nin Üretim Stratejisi: Yerel Üretim ve İhracat Yatırımcı Nihat Körpe, İstanbul Başakşehir’deki mevcut fabrikasında günlük 11 bin parça tekstil ürünü üretirken, yeni Merko Tekstil Fabrikası’nda yıllık 250-260 bin kot üretmeyi ve ürünlerin büyük bir kısmını yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Görkemli Temel Atma Töreni: Katılımcıların Coşkusu Temel atma töreni, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş dünyasının önde gelen isimleri ve resmi yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde yapılan bu anlamlı tören, bölge için umut verici bir başlangıç olarak hafızalarda yer edindi.