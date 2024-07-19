Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 09-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 12 bin 156 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 153 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 97 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 60 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 32 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 8 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 7 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 6 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 6 araca-sürücüye abartı egzoz, 4 araca-sürücüye makas atmak, 4 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak maddelerinden işlem yapılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.