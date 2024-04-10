Van Gürpınar ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sonrasında sel meydana geldi.
Yağışlar sonrası ilçeye bağlı Bozyiğit (Arıkan) mahallesinde dedesinin bayramına giden Berkcan (5) ile Şervan K. (7), bozyiğin deresi civarından oyun oynarken sel sularına kapıldı.
Sel sularına kapılarak sürüklenen Şervan K. son anda kurtarılırken 5 yaşındaki Berkcan K. cansız bedeni köylüler tarafından 3 km uzağında bulundu.
Berkcan K. cesedinin, Van YYÜ üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp merkezi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: VanEkspres